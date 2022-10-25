Россияне поставили рекорд по покупке квартир в Турции

В 2022 году каждый пятый проданный объект недвижимости в Турции купили россияне. Об этом рассказал председатель совета директоров Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом Омер Фарук Акбал, пишет Dunya.

Средняя сумма инвестиций иностранных граждан, покупающих жилье в брендовых домах Турции, составила 245 тысяч долларов на дом. Омер Фарук Акбал отметил, что россияне могут позволить себе дом за 400 тысяч долларов и даже больше.

«За первые девять месяцев мы продали россиянам каждый пятый дом. Мы стали страной, где россияне покупают больше всего», - сказал он.

При этом отмечается, что повышение цен на турецкую недвижимость привело к стагнации на рынке, однако спрос из России стал благоприятным фактором для отрасли.