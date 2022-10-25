Активы Yelo Bank достигают 800 млн манатов

Yelo Bank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года. Банк завершил квартал, сохранив положительную динамику роста основных финансовых показателей. Таким образом, с начала текущего года банк получил чистую прибыль в размере 3,2 млн манатов. Согласно отчету, на конец третьего квартала совокупные активы банка превысили 795 млн манатов.

В этом квартале продолжилась тенденция роста портфелей корпоративных и потребительских кредитов. С начала года кредитный портфель Yelo Bank увеличился на 134 млн маната и составил 580 млн манатов. За этот период объем бизнес-кредитов, составляющих важную часть портфеля, достиг 362 млн манатов, что означает увеличение на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует отметить, что кредитный портфель вырос в основном за счет финансирования микро-, малых и средних предприятий.

За отчетный период более 6 тысяч клиентов получили потребительские кредиты на сумму 53 млн манатов. 33% этой продажи было сделано через онлайн-каналы. В результате объем совокупного портфеля потребительских кредитов за год увеличился до 200 млн манатов.

В этот же период наблюдается увеличение депозитного портфеля банка. С начала года более 6 тысяч клиентов доверили свои средства в размере более 215 млн манатов Yelo Bank-у. В результате депозитный портфель банка увеличился на 36% и превысил 550 млн манатов.

При этом за отчетный период процентный доход банка увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 62 млн манатов. В настоящее время общий капитал банка составляет 93 миллиона манатов. Этот показатель на 43 млн маната превышает нормативное требование и свидетельствует о высокой устойчивости капитала банка. Коэффициент адекватности совокупного капитала составляет 13,93%, а коэффициент адекватности капитала первого уровня – 8,44%, что превышает требуемую норму по обоим показателям.

Успехи Yelo Bank-а на этом не заканчиваются. Банк представил важные продукты и услуги в текущем году для стимулирования безналичных операций. В результате с начала 2022 года безналичные обороты по картам Банка увеличились до 70%, а остатки на карточных счетах выросли в два раза. В продолжение этих мер Yelo Bank планирует до конца года внедрить еще несколько новых инновационных услуг.

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