Украина утратила суверенитет. Сейчас Соединенные Штаты используют ее как таран против России. Об этом на совещании с главами силовых ведомств стран СНГ заявил президент России Владимир Путин, пишут российские СМИ.

«Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», - сказал он.

По словам российского лидера, территория Украины стала полигоном для биологических экспериментов, теперь ее накачивают оружием.