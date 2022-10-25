Путин рассказал о большой угрозе из Украины

Черный рынок оружия, действующий в Украине, может быть опасен для всего региона. Об этом на совещании с главами силовых ведомств стран СНГ заявил президент России Владимир Путин, пишут российские СМИ.

«Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия, в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия», - сказал глава России.