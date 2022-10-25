Террористы из разных организаций и стран пытаются просочиться в СНГ. Конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким, возникают новые риски коллективной безопасности. Об этом на совещании с главами силовых ведомств стран СНГ заявил президент России Владимир Путин, пишут российские СМИ.

«Говоря об угрозах на пространстве Содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ, «Аль-Каида», другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион», - рассказал российский президент.

По его словам, конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, прежде всего, это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния. Не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», разжигаются конфликты на пространстве СНГ.