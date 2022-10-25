Абдуллаев и Салимов ворвались в квартиру, ничего не украли и сели за решетку

Как сообщает haqqin.az, неоднократно судимый Абдуллаев вместе с Салимовым собрали обширную информацию о владельце квартиры, которую они собирались ограбить. Преступники переоделись курьерами, поднялись в квартиру, сказав хозяйке Рене Джумшудовой, что доставили посылку для ее супруга. Затем грабители брызнули в лицо женщине аэрозолем, обездвижили ее и начали обыскивать квартиру.

В доме Абдуллаев и Салимов нашли всего 10 манатов наличными, а также сейф с золотом, который Джумшудова открыла для них. Золото грабители брать не стали и ушли.

Обвиняемый Парвиз Салимов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям и подчеркнул, что жалеет о содеянном. Подсудимый сказал, что работал разнорабочим в кондитерской, знает Абдуллаева всего несколько лет и что на ограбление решился по предложению последнего.

Обвиняемый Шахмар Абдуллаев также заявил, что жалеет о содеянном.

«Меня не трогали, не угрожали, из квартиры ничего не брали. Выходя из дома, мужчины сказали следующее: если я не сообщу в полицию, они назовут мне имя и адрес человека, который «навел» их на этот дом», - рассказала потерпевшая Рена Джумшудова.

Женщина добавила, что четыре месяца после инцидента не могла прийти в себя и попросила наказать обвиняемых по всей строгости закона.