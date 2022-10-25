Алиев поздравил нового премьера Великобритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня направил поздравительное письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку по случаю его избрания на этот пост, сообщает официальный сайт главы государства.

«Мы придаем большое значение дружественным отношениям и многогранному сотрудничеству, установившимся между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Отрадно, что наши отношения, основанные на добрых традициях, с каждым годом развиваются и углубляются.

Спектр вопросов в нашей двусторонней повестке дня очень широк. Великобритания больше всего инвестирует в Азербайджан и является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Динамично развивается сотрудничество между нашими странами в политической, культурной, образовательной и других сферах.

Хотел бы отметить проверенное временем стратегическое партнерство между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области энергетики. Мы высоко ценим тесное партнерство наших стран в вопросах энергетической безопасности, активное участие и поддержку Соединенного Королевства в реализуемых нами масштабных проектах. В то же время мы рады сотрудничеству с BP, которая на протяжении последних тридцати лет является нашим близким и надежным партнером в области добычи нефти и газа, в переходе на экологически чистую энергию», - сказано в письме.