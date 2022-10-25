Европа столкнулась с избытком газа

Страны Европы столкнулись с избытком газа. Они запасли больше, чем могут использовать, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Из-за ажиотажных покупок некоторые газовые хранилища оказались переполнены, а из-за низкого спроса на топливо в связи с теплой осенней погодой стоимость «голубого золота» падает. Цена на газовые фьючерсы даже падала ниже $1000 за тысячу кубов. Однако эксперты предупреждают, что такая ситуация продлится недолго. Власти ожидают резкий рост спроса на газ с наступлением холодов.

«Ожидается, что избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря. Маловероятно, что Европа столкнется с длительным холодом в ноябре», - заявил изданию ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато. Как следствие, сырье может опять взлететь в цене.