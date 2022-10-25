«В селе Гасымалылар давление газа часто бывает низкое. Пожалуйста, помогите с этой проблемой. Еще одна моя просьба - установить дверной проем в моем частном жилом доме». С такой просьбой в «Мобильной приемной» в Шамкирском районе обратился Байрам Мусаев. Отец шехида Эльдар Гасанов попросил изменить расположение газовой линии. 3 из обращений касались замены в частных жилых домах газового счетчика механического типа на газовый счетчик с использованием смарт-карты.

Выступивший на акции «Открытый микрофон» начальник Шамкирского регионального управления эксплуатации газа по SOCAR «Азеригаз» Эльман Ганбаров отметил, что обращения граждан в связи с проблемами и предложениями будут направлены в соответствующие органы.