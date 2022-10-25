Завершился судебный процесс по делу Рамина Гаджилы
Завершился судебный процесс по делу главы «Европейского движения в Азербайджане» Рамина Гаджилы, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы, сообщает haqqin.az.
Следствию удалось установить, что руководитель ООО «No Border Travel Agency» Рамин Гаджилы, председатель Общественного объединения «Молодежное научное и культурное развитие» Сардар Искендеров, представители ООО «Yes Travel» Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель «HMH Baku Travel» Нармина Дадашова, а также Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов организовывали незаконную миграцию заявителей путем подделки и продажи фальшивых выписок со счета, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, письма-обращения в правоохранительные органы, медицинские справки и другие официальные документы. Потерпевшими по уголовному делу проходят 22 человека.