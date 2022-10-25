Пашинян хочет мирное соглашение с Азербайджаном до конца года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что желает подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года, пишут армянские СМИ.
Пашинян добавил, что надеется на завершение процесса делимитации азербайджано-армянской границы до подписания договора.
Армянский премьер также отметил, что Армения инициирует встречу лидеров ОДКБ и «ожидает четкой оценки по ситуации на границе».
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