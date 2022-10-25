НАТО призвала Россию продлить зерновую сделку

НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку по вывозу продовольствия из украинских портов. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщается на официальном сайте НАТО.

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом», - сказал он журналистам.

Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября. В Минобороны России и ООН допустили продление соглашения. 16 и 17 октября в Москве состоялись переговоры о продлении договора с участием представителей ООН, они оценили итоги переговорного процесса как конструктивные и положительные.