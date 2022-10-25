Вучич экстренно созвал Совбез Сербии

Президент Сербии Александр Вучич экстренно созвал Совет безопасности республики из-за нежелания властей Косова и Метохии продлевать разрешение на сербские номерные знаки. Об этом пишут Вечерние ведомости.

Президент назначил экстренное заседание Совбеза после письма от сербских депутатов Косова и Метохии. Они потребовали срочной встречи с Александром Вучичем в связи с истечением срока смены сербских регистрационных автомобильных номеров 1 ноября. Заседание пройдет 27 октября в 10:00 по местному времени.

Ранее премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил, что процесс замены сербских документов и регистрационных автомобильных знаков должен будет завершиться до 31 октября, несмотря на просьбы США, Великобритании, Франции, Германии, Италии отложить запрет на сербские номерные знаки на территории Косова и Метохии на 10 месяцев.