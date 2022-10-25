Эксперт Минздрава о раке молочной железы

«Нет конкретных фактов касательно рака молочной железы. Только ряд предположений. Примерно в 10 процентах, согласно статистике, рак молочной железы возникает в результате наследственных генетических факторов. Еще один фактор - вирусы».

Об этом на странице министерства в Instagram сообщила специалист-эксперт, онколог-хирург, маммолог Хегигет Велиева, рассказывая о раке молочной железы.

По словам специалиста, вторым фактором после наследственного являются онковирусы (опухолевые вирусы). Кроме того, на вероятность развития рака влияет и возрастной фактор. Свою роль играют и гормональные изменения. Факторами также могут быть лишний вес, малоподвижность, нездоровая пища, злоупотребление алкоголем, курение, стресс и радиация.

Врач добавила, что может потребоваться до 10 лет, чтобы обнаружить опухоль в организме женщины. Такие опухоли очень небольшие и не вызывают ощутимых симптомов.

По словам Велиевой, заболевание можно лечить даже на последней стадии. В отличие от других видов рака, опухоль молочной железы является наиболее изученной и излечиваемой. Поэтому женщины должны вовремя проходить обследование.

Специалист подчеркнула, что женщины с доброкачественной опухолью или перенесенной операцией по ее удалению могут создавать семьи, становиться матерями и кормить грудью. Тем, кто лечится от рака молочной железы, в том числе хирургическим путем, следует проконсультироваться с врачом. Большинство опухолей молочной железы доброкачественные. Доброкачественная опухоль вряд ли рецидивирует после удаления.