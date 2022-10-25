Генсек НАТО встретится с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Румынии Николае Чука в штаб-квартире альянса выразил удовлетворение сотрудничеством между Турцией и Швецией, сообщает агентство «Анадолу».

Он добавил, что в ближайшее время отправится в Турцию и встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Столтенберг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Румынии Николае Чука в штаб-квартире НАТО коснулся актуальных тем дня.