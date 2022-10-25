Модель DOST будут ставить в пример другим странам

18:18

Модель DOST будет представлена в качестве примера другим странам. С этой целью сотрудники Агентства будут участвовать в различных вебинарах, семинарах и конференциях международного уровня, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. В Министерстве отметили, что председатель Агентства DOST Фарид Мамедов, принявший участие во Всемирном форуме социального обеспечения в Марокко, встретился с руководством Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA).

Следует отметить, что на форуме, организованном ISSA, Государственный фонд социальной защиты наградили по критериям «Хорошее управление» и «Качество обслуживания», а Агентство DOST отличилось в категории «Качество услуг». Количество международных наград, полученных обоими учреждениями, в этом году уже достигло 11. В ходе встречи Мамедов дал подробную информацию о социальных реформах, проводимых в Азербайджане, концепции DOST, успехах Агентства, проектах и программах, осуществленных за последние годы.