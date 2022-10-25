3-й тур ABL: удержат ли лидерство «Нефтчи» и «Гянджа»? ПРЯМОЙ ЭФИР
Сегодня двумя матчами стартует 3-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В 18:30 начнется игра «Сабах» - «Нефтчи». «Нефтяники» выиграли оба первых матча и входят в тройку лидеров. У «Сабаха» есть одно поражение.
Интересно, что после двух туров сразу два баскетболиста «Нефтчи» являются лучшими по статистическим показателям. Леван Гоголадзе лидирует по количеству ассистов – 19. А 2-метровый Кямран Иманов сделал больше всех подборов – 33.
Зато в составе «Сабаха» есть лучший по перехватам. Речь идет об американце нигерийского происхождения Удане Осаку, который 8 раз отнимал мяч у соперников.
Также добавим, что самым результативным после 2 туров является игрок НТД Уильям Стэнфорд. За два матча американец набрал 51 очко. Ну, а по блокам лидирует Майкл Диггинс из «Серхедчи».
Матч «Сабах» - «Нефтчи» можно посмотреть на YouТube-канале Федерации баскетбола Азербайджана и на телеканале CBC Sport.
Во второй встрече дня сыграют «Гянджа» и AAAF (Хырдалан). Гянджинцы, как и «Нефтчи», выиграли оба матча. У команды, представляющей Хырдалан, одна победа и одно поражение.
Эта игра начнется в 21:00 и будет транслироваться в YouТube.
Два других матча 3-го тура состоятся 29 октября: НТД (Баку) – «Зирвя» (Астара), «Олимпик» (Шеки) – «Серхедчи» (Баку).
Турнирное положение:
1. НТД - 4 очка (2 матча)
2. «Гянджа» - 4 (2)
3. «Нефтчи» – 4 (2)
4. AAAF – 3 (2)
5. «Сабах» - 3 (2)
6. «Зирвя» - 2 (2)
7. «Серхедчи» - 2 (2)
8. «Олимпик» - 2 (2).