В 18:30 начнется игра «Сабах» - «Нефтчи». «Нефтяники» выиграли оба первых матча и входят в тройку лидеров. У «Сабаха» есть одно поражение.

Интересно, что после двух туров сразу два баскетболиста «Нефтчи» являются лучшими по статистическим показателям. Леван Гоголадзе лидирует по количеству ассистов – 19. А 2-метровый Кямран Иманов сделал больше всех подборов – 33.

Зато в составе «Сабаха» есть лучший по перехватам. Речь идет об американце нигерийского происхождения Удане Осаку, который 8 раз отнимал мяч у соперников.

Также добавим, что самым результативным после 2 туров является игрок НТД Уильям Стэнфорд. За два матча американец набрал 51 очко. Ну, а по блокам лидирует Майкл Диггинс из «Серхедчи».

Матч «Сабах» - «Нефтчи» можно посмотреть на YouТube-канале Федерации баскетбола Азербайджана и на телеканале CBC Sport.