При обстреле россиянами Днепра заживо сгорела беременная женщина
Стало известно о жертвах ракетного обстрела украинского города Днепр, совершенного российскими войсками накануне вечером, 25 октября.
BBC пишет, что одна из погибших - 25-летняя Инна Оданец. Она ждала ребенка. Вместе с мужем Максимом они заехали на автозаправочную станцию, где их застиг обстрел. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают, что Инна заживо сгорела в автомобиле, ее муж получил тяжелые ранения и находится в больнице. В тот же день на АЗС вместе с Инной погиб сотрудник автомойки.
Министерство обороны России объявило, что уничтожило нефтехранилище в районе Днепра. Якобы из него снабжали топливом группировку украинских войск на Донбассе.
По состоянию на утро 26 октября, в результате взрыва и пожара ранены четыре человека. Это две женщины и двое мужчин, все в возрасте до 30 лет, находятся в больнице, трое из них - в тяжелом состоянии.