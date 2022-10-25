Издание пишет, что о сделке сообщили американские высокопоставленные чиновники. По их словам, сделка состояла из двух частей. Первая часть предполагала, что Саудовская Аравия ускорит переход к увеличению добычи ОПЕК+ на 400 тыс. барр. в сутки, перенеся его с сентября на июль и август. Затем Эр-Рияд договорится, чтобы картель объявил о дальнейшем наращивании добычи на 200 тыс. барр. в сутки ежемесячно, начиная с сентября и по декабрь.

Саудовская Аравия и США в мае заключили секретную сделку по увеличению добычи нефти, однако Эр-Рияд обманул ожидания Вашингтона и сорвал договоренности, сообщила со ссылкой на источники The New York Times.

2 июня ОПЕК+ объявила, что увеличит квоту по добыче нефти на июль и август до 648 тыс. барр. в сутки ежемесячно, перенеся на эти месяцы сентябрьский рост. Таким образом, первая часть сделки была выполнена, пишет издание.

После визита президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию США были уверены, что сделка идет по плану, и саудовские власти ею довольны. Однако в сентябре ОПЕК+ объявила о «ничтожно малом увеличении добычи» на 100 тыс. барр. в сутки, что, по словам американских чиновников, составляло только половину обещанного Эр-Риядом, пишет издание. Затем, 5 сентября, ОПЕК+ объявила, что сократит добычу на 100 тыс. барр. в сутки, отказавшись от ранее объявленного увеличения.

После этого США узнали, что Саудовская Аравия «может заставить» ОПЕК+ объявить о резком сокращении добычи на встрече 5 октября. В связи с этой информацией американские чиновники встретились с саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и его братом, министром энергетики Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом. По словам официальных лиц США, на встрече кронпринц заверил, что сокращения добычи не будет. Однако четыре дня спустя власти Саудовской Аравии уведомили Вашингтон, что страна поддержит сокращение на встрече ОПЕК+, пишет NYT.

В итоге, 5 октября ОПЕК+ объявила, что с ноября страны-участницы соглашения сократят добычу нефти на 2 млн барр. в сутки. Это снижение — рекордное с 2020 года. Источники Reuters сообщали, что инициатива исходила от России на фоне падения нефтяных цен и высокой волатильности рынка.

После решения ОПЕК+ Вашингтон решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом. Саудовская Аравия отвергает обвинения в том, что ее действия были политическими.