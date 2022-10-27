ИГ взяло ответственность за расстрел людей в мавзолее в Иране фото; обновлено 00:50, все еще актуально
Ответственность за нападение на мечеть мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана взяло на себя «Исламское государство». BBC пишет, что сообщение об этом было размещено на связанных с группировкой сайтах и аккаунтах в Telegram-каналах.
Хотя власти Ирана принадлежат к числу врагов ИГ, нападения джихадистов на территории ИРИ происходят нечасто. Последний раз подобное случилось в 2018 году, когда на военном параде в городе Ахваз было убито около 30 человек. До этого джихадисты заявили об ответственности за нападение на мавзолей аятоллы Хомейни и парламент Ирана в 2017 году.
IRNA вначале сообщало, что нападавших было трое. Однако заместитель руководителя провинции Фарс Эсмаил Мохебипур сообщил в телеэфире, что стрелял один человек, который получил ранения и был задержан. По словам чиновника, он использовал автомат Калашникова.
Нападение совпало по времени со стрельбой, которую иранские силы безопасности открыли по людям на кладбище, где проходила траурная церемония в память о Махсе Амини.
* * * 20:59
По меньшей мере 20 человек погибли, еще 45 получили ранения в результате нападения на мечеть мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана, пишет IRNA.
Источник в иранских правоохранительных органах сообщил агентству, что трое вооруженных мужчин вошли в мечеть и открыли огонь из автоматического оружия. Иранские правоохранительные органы подчеркивают, что напавшие на мечеть не граждане Ирана.
Сообщается, что двое из нападавших арестованы, поиски третьего продолжаются.
* * * 19:42
В результате нападения террористов в иранском городе Шираз погибли 15 человек, сообщило агентство IRNA.
* * * 19:23
Неизвестные открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз, сообщает агентство Fars.
Согласно сообщению, 13 человек погибли, 10 пострадали, задержаны двое преступников.