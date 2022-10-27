Ответственность за нападение на мечеть мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана взяло на себя «Исламское государство». BBC пишет, что сообщение об этом было размещено на связанных с группировкой сайтах и аккаунтах в Telegram-каналах.

Хотя власти Ирана принадлежат к числу врагов ИГ, нападения джихадистов на территории ИРИ происходят нечасто. Последний раз подобное случилось в 2018 году, когда на военном параде в городе Ахваз было убито около 30 человек. До этого джихадисты заявили об ответственности за нападение на мавзолей аятоллы Хомейни и парламент Ирана в 2017 году.

IRNA вначале сообщало, что нападавших было трое. Однако заместитель руководителя провинции Фарс Эсмаил Мохебипур сообщил в телеэфире, что стрелял один человек, который получил ранения и был задержан. По словам чиновника, он использовал автомат Калашникова.

Нападение совпало по времени со стрельбой, которую иранские силы безопасности открыли по людям на кладбище, где проходила траурная церемония в память о Махсе Амини.