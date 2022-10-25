40 дней со дня смерти Махсы Амини: тысячи иранцев снова вышли на улицы

Протесты прошли Тегеране, Казвине, Сакезе, других иранских городах. В Сакезе, родном городе девушки, против тысяч людей, собравшихся вокруг ее могилы, были применены огнестрельное оружие и слезоточивый газ.

В нескольких городах Ирана силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, вышедшим на улицы на сороковой день после смерти Махсы Амини, умершей после задержания за "неправильное" ношение хиджаба, сообщает BBC.

По словам активистов, иранские власти предупредили семью Амини о последствиях в случае проведения церемонии на кладбище и угрожали безопасности ее брата.

Сотни мужчин и женщин, собравшихся на кладбище, скандировали "Женщина, жизнь, свобода!". "Этот год - год крови!", - выкрикивала группа людей на одном из видео с кладбища.

Прошлой ночью власти усилили меры безопасности в Сакезе, и, по некоторым сообщениям, перекрыли все въезды в город. Силы охраны порядка стянуты и в другие крупные города.

Гибель Махсы Амини спровоцировала самые крупные за почти три года протесты по всему Ирану. Во главе сопротивления - школьницы и молодые девушки. Женщины жгут хиджабы и платки на улицах и на видео, вступают в конфликт с полицией, некоторые призывают к смене власти.