Новые санкции США против России: в списке певица, бизнесмен, сын экс-генпрокурора...

В списке российская певица Жасмин (Сара Шор), которая попала туда вместе со своим супругом, молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором. Также в списке присутствует политическая партия Илана Шора, названная по его фамилии.

Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который попало несколько россиян и российских компаний, сообщают зарубежные и российские СМИ.

В американском списке значится и Игорь Чайка (бизнесмен и сын бывшего российского генпрокурора Юрия Чайки), еще несколько россиян.

«В преддверии президентских выборов 2021 года в Молдове Игорь Юрьевич Чайка совместно с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробные планы по свержению президента Молдовы Майи Санду и возвращению Молдовы в сферу влияния России»,— говорится в сообщении на сайте Минфина США.

По версии Минфина США, Чайка выступил посредником между молдавским политиком Иланом Шором, председателем партии «Шор», и Социалистической партией Молдовы, главой которой является Игорь Додон. Россия якобы собиралась помочь политическому альянсу заполучить парламентское большинство в обмен на поддержку законопроектов в интересах РФ.

Среди юридических лиц в списке АО «Национальная инжиниринговая корпорация» еще около десяти юрлиц, часть которых связана, как утверждают авторы списка, с Игорем Чайкой.