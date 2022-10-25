Агентство по разминированию: армяне заминировали кладбища в Агдаме, Джебраиле, Лачине... фото
Из 156 минных инцидентов, произошедших в поствоенный период в Азербайджане, 116 зафиксированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения войск, говорится в сообщении Агентства Азербайджана по разминированию.
Согласно сообщению, 147 из 266 человек, пострадавших в минных инцидентах до 26 октября 2022 года, погибли или получили ранения в результате взрывов мин именно в этих районах.
В ходе исследований и операций по очистке, проведенных агентством, выяснилось, что территория бывшей линии соприкосновения, сады, леса, виноградники, разрушенные поселения, кладбища, берега рек и т. д., расположенные вокруг этих территорий, сильно загрязнены минами. Есть точные данные о минировании кладбищ в селах Юсифджанлы и Гарагаджи Агдамского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, Суарасы Лачинского района. В 2021 году, посещая кладбище в селе Юсифджанлы Агдамского района, погибли 2 мирных жителя, еще двое получили ранения. 21 октября этого года на кладбище села Суарасы Лачинского района произошел взрыв мины, в результате погиб один человек, еще один получил ранения.
Минирование могил, священных мест, а также дорог к культурно-историческим памятникам, их окрестностей, массовое загрязнение минами-ловушками является преступлением против человечества.