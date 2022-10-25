Из 156 минных инцидентов, произошедших в поствоенный период в Азербайджане, 116 зафиксированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения войск, говорится в сообщении Агентства Азербайджана по разминированию.

Согласно сообщению, 147 из 266 человек, пострадавших в минных инцидентах до 26 октября 2022 года, погибли или получили ранения в результате взрывов мин именно в этих районах.