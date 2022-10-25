Российские войска окапываются для «тяжелейших боев» в районе Херсона, поскольку Кремль готовится защищать крупнейший город, с марта этого года находящийся под его контролем в Украине. Reuters пишет, что об этом сообщил высокопоставленный представитель украинского руководства.

В последние недели российские силы в регионе были отброшены назад и рискуют оказаться в ловушке на западном берегу Днепра. Но, по словам внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, нет никаких признаков того, что российские войска готовятся оставить город.

«С Херсоном все понятно. Россияне там пополняют, усиливают свою группировку, – сказал Арестович накануне. – Это значит, что никто не готовится к отводу. Наоборот, самые тяжелые бои будут за Херсон».

Из четырех областей, которые президент России Владимир Путин провозгласил аннексированными в сентябре, Херсонская является, по-видимому, наиболее важной в стратегическом отношении. Через нее пролегает единственный сухопутный путь к полуострову Крым, там же находится устье Днепра.