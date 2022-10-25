Казахстан будет экспортировать уран в обход России

Крупнейший добытчик урана в мире казахстанская корпорация «Казатомпром» будет диверсифицировать каналы поставок своей продукции за границу. Теперь часть из них будет в обход России, пишет Reuters.

Раньше из Казахстана четверть товара для мирового рынка уходила за рубеж преимущественно через российскую территорию.

Компания планирует активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. По Каспийскому морю, через Азербайджан и Грузию 3,5 тысячи тонн урана будут поступать в порты Черного моря, а откуда суда доставят его покупателям.

По новому маршруту «Казатомпром» планирует экспортировать примерно шестую часть своей ежегодной добычи (21,8 тысячи тонн в прошлом году).