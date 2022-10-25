США ввели новые санкции и против Ирана

США установили санкции против 14 должностных лиц и трех организаций Ирана, по мнению Вашингтона, они несут ответственность за подавление протестов в Исламской Республике. Соответствующее заявление сегодня распространил Госдепартамент США.

«Мы объявляем о совместных действиях Государственного департамента и Министерства финансов в отношении 14 физических и трех юридических лиц, ...демонстрируя нашу приверженность использованию всех соответствующих инструментов для привлечения к ответственности всех уровней иранского правительства», — говорится в заявлении.

Ранее в среду сообщалось, что Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который попали несколько россиян и российских компаний.