Чиновники начали убегать из России
После гибели мобилизованного работника из правительства Москвы около трети чиновников московской мэрии уехали из России, сообщают российские СМИ.
Начальник одного из отделов правительства Москвы Алексей Мартынов был мобилизован 23 сентября и отправлен на фронт, где погиб. Это сильно впечатлило московских чиновников. Они начали уходить в отпуск, после которого не выходили на работу.
Мэрия Москвы таким образом лишилась почти 30% работников в зависимости от отдела. Больше всего сотрудников потеряли департаменты ЖКХ, здравоохранения, образования и другие. Уехало множество программистов и работников IT-департаментов, что создало проблемы в работе электронного документооборота.
Рядовым сотрудникам мэрии вовремя не предоставили обещанную бронь, поэтому они уезжают «в никуда», не уволившись, не оповестив руководство. В штате их после отъезда не держат — сразу увольняют.
Уезжают также работники федеральных ведомств: Минпросвещения, Минцифры и Центробанка. Покинули страну и многие сотрудники подведомственных учреждений федеральных министерств. Работникам этих ведомств также не предоставили бронь. Многие уезжают в страны Средней Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.