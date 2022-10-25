Чиновники начали убегать из России

После гибели мобилизованного работника из правительства Москвы около трети чиновников московской мэрии уехали из России, сообщают российские СМИ.

Начальник одного из отделов правительства Москвы Алексей Мартынов был мобилизован 23 сентября и отправлен на фронт, где погиб. Это сильно впечатлило московских чиновников. Они начали уходить в отпуск, после которого не выходили на работу.

Мэрия Москвы таким образом лишилась почти 30% работников в зависимости от отдела. Больше всего сотрудников потеряли департаменты ЖКХ, здравоохранения, образования и другие. Уехало множество программистов и работников IT-департаментов, что создало проблемы в работе электронного документооборота.