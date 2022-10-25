Президент Германии шокирован ситуацией в Украине

В Украине все намного страшнее, чем думают в Германии. Об этом после своего визита в страну заявил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмаер, сообщает Tagesschau.

"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали. Каждый, кто может думать и сочувствовать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились", — заявил он.

Франк-Вальтер Штайнмаер подчеркнул, что война должна закончиться как можно скорее, но с соблюдением суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. По его мнению, Москва не готова договариваться о мире с Киевом и Западом.

Напомним, во время посещения Черниговской области президенту Германии пришлось спуститься в бомбоубежище из-за тревоги в регионе и оставаться там больше часа.