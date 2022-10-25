Президент Гвинеи-Бисау приехал в Киев с «сигналами» от Путина. Зеленский ответил

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который прибыл в Киев после встречи с президентом РФ Владимиром Вутиным в Москве, передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Путин хочет "настроить мосты и диалог" с Украиной. В ответ на это Зеленский заявил о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщили в среду украинские СМИ со ссылкой на пресс-конференцию руководителей государств.

"Относительно сигналов от российской стороны, которые господин президент (Гвинеи-Бисау – ред.) передал: он сказал, что Россия хочет "настроить мосты и диалог". Я рассказал президенту (Гвинеи-Бисау – ред.), что у нас происходит. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами... нужно же, чтобы инфраструктуру не подрывали. Тогда о чем-то в будущем будет возможно говорить. И с кем говорить", - заявил Зеленский.

По словам укрианского лидера, Россия также передала Зеленскому, что нужно разблокировать отношения. "Я также говорю: нужно разблокировать. Давайте начнем разблокировку, по крайней мере, нашего Черного моря. Нужно же с какой-то разблокировки начинать", - сказал Зеленский.

"Третье, все боятся, что есть ядерная угроза. В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной" бомбе. Так вся эта риторика идет именно от российской стороны. Угроза именно от них. Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции (Каховской – ред.) и т.д. Мы имеем то, что имеем...", - добавил Зеленский.

Для начала какого-либо диалога с РФ, необходимо, чтобы Россия уважала суверенитет, границы и территориальную целостность Украины, отметил президент Украины.

"Нужно уважать для начала какого-либо диалога, и чтобы в принципе говорить о каком-то диалоге, нужно, чтобы одно государство уважало другое. Уважало территориальную целостность, суверенитет и границы. Думаю, что именно от таких простых фундаментальных вещей начинается что-либо. Пока что всего этого нет", - сказал Зеленский.

Он назвал желание Путина начать с Украиной разговор "не более чем спланированной риторикой, которая должна сработать на внутреннюю аудиторию президента РФ и на аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и Россией".