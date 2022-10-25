В Словении обвинили Россию в дезинформации: выдали старые фото за изображение «украинской грязной бомбы»
Правительство Словении обвинило МИД РФ в распространении дезинформации в своих заявлениях о «наличии в Украине предприятий по производству «грязных бомб», передает Anadolu.
Ранее 24 октября МИД РФ поделилось в Twitter фотографией нескольких объектов с подписью: «По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой «грязной бомбы». Работы находятся на завершающей стадии».
💬 Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 24, 2022
☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK
На официальной странице правительства Словении в Twitter поделились этим твитом и заявили, что опубликованная фотография принадлежит Агентству по обращению с радиоактивными отходами Словении (ARAO). Согласно сообщению, фотография была сделана в 2010 году.
«Фотография используется в профессиональных презентациях в качестве пояснительного материала. На фото многоцелевые детекторы дыма», - говорится в сообщении.
В сообщении также говорится, что на фотографии показаны радиоактивные материалы, однако они не использовались для изготовления каких-либо бомб. Также было подчеркнуто, что фотография была использована без ведома ARAO.
Генеральный директор ARAO Санди Варшик в свою очередь отметил, что радиоактивные отходы в Словении утилизируются надежно, под строгим наблюдением. Они не используются в производстве «грязных бомб», заявил он.
Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022