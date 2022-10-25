Бени Ганц вылетел в Турцию на переговоры

Министр обороны Израиля Бени Ганц 26 октября вылетел в Турцию для встречи с турецким министром обороны Хулуси Акаром, сообщает издание Walla со ссылкой на источники.

Планируется, что главы оборонных ведомств обсудят возобновление связей в сфере обороны и безопасности.

По словам источников, «исторический визит» направлен на укрепление доверия между двумя официальными лицами. Они утверждают, что сейчас настал момент, когда Тель-Авив и Анкара могут еще больше наладить отношения, чтобы вместе противостоять Ирану.

«Во всем, что касается сдерживания Ирана, Турция в некотором роде имеет схожие интересы с Израилем», - заявил неназванный источник.