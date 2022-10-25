Россия запустила по Украине около 400 иранских «Шахедов»

За весь период военных действий в Украине Россия применила около 400 иранских дронов «Шахед», заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает BBC.

«Около 400 иранских дронов уже были использованы против гражданского населения Украины... Тем не менее я благодарен нашим военным, 60-70% были сбиты. Это неплохой результат, но я сочувствую всем, кто потерял родных из-за атак иранских дронов», - заявил глава украинского государства.

«Шахеды» регулярно применяются Россией для ударов по объектам в украинских городах. Они маркированы как «Герань» или «Герань-2». Власти России и Ирана отрицают использование этих дронов против Украины.