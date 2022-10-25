Яхту олигарха задержали при попытке скрыться из порта

Яхта Valerie, которая принадлежит генеральному директору корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, пыталась незаконно покинуть порт в Испании, но ее задержали правоохранители. Об этом сообщает El Confidencial.

85-метровая яхта находится под арестом из-за санкций Евросоюза против ее владельца Сергея Чемезова. Она попыталась уплыть из порта Барселоны.

Сообщается, что компания Amtech Worldwide Ltd, которой формально принадлежит яхта, выдала доверенность на ее эксплуатацию другой фирме. Новая фирма сменила документацию и даже название судна. При этом новое название было нанесено не только на корпус яхты, но и на спасательные жилеты членов команды.

В дирекции порта Барселоны подтвердили попытку вывести яхту. Она была пресечена в момент, когда Valerie уже готовилась покинуть место своей постоянной стоянки.