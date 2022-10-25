Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:12

Россия отработала массированный ядерный удар стратегическими ядерными силами «в ответ на ядерный удар противника». В рамках учений «Гром», за которыми следил Путин из специального ситуационного центра, были поражены цели на полигоне Кура на Камчатке. Пуски баллистических ракет были произведены межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования из района города Плесецк, водного – с подводной лодки из Баренцева моря, и два самолета дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Сообщается, что это были плановые учения, о которых заранее уведомили Пентагон. Учения российских стратегических сил прошли на фоне длящихся с 14 октября учений НАТО Steadfast Noon – «Стойкий полдень». В отличие от российских, в натовских учениях задействованы только воздушные силы, но масштабы впечатляют: во-первых, они продлятся до 30 октября, во-вторых, в них принимают участие около 60 самолетов из 14 стран над территорией Бельгии, Великобритании и над Северным морем. Использование боевого оружия не предполагается. Никто, кроме специалистов, и не обращал внимания на такие плановые учения еще несколько лет назад, поскольку сама идея применения ядерного оружия находилась далеко на задворках представлений о том, что может произойти в реальном мире. С тех пор мир сильно изменился, и усилиями России тема ядерного конфликта вошла буквально в повседневное обсуждение. Тут-то и бросилось в глаза, что российские ядерные силы не проводили учения два года, а в этом году эти уже вторые, причем первые были проведены в феврале, за считанные дни до нападения на Украину.

Захватив чужую территорию и объявив ее своей, РФ получила формальное право применить «для защиты своего суверенитета» все имеющиеся средства. На этом фоне все эти имитации ударов и запуски ракет воспринимаются с большой тревогой. Тем более, что российские стратегические бомбардировщики принимают активное участие в войне против Украины, и с них регулярно ведутся боевые пуски ракет, разве что с обычными боезарядами, не ядерными. Другим пугающим обстоятельством является информационно-психологическая операция, смысла которой до сих пор никто пока толком не понял. Министр обороны Шойгу и начальник Генерального штаба Герасимов несколько дней подряд обзванивают своих зарубежных коллег и рассказывают им о намерении Украины применить «грязную» бомбу, то есть бомбу, которая приведет к радиационному заражению какой-то территории. Западные собеседники прокомментировали эти заявления как бредовые, но Россия продолжает пугать украинской радиационной угрозой. Зная склонность Кремля к провокациям, поневоле задумаешься, не готовят ли там какую-то масштабную гадость. Не зря же напрягли высокопоставленных лиц, заставив их читать по телефону заготовленный текст.