Зеленский: Украинская и израильская разведки начали сотрудничать

Украина и Израиль усилили сотрудничество в оборонной сфере. Страны обмениваются данными разведки, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, он доволен результатами сотрудничества, которое активизировалось в последние дни.

"Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что началось сотрудничество украинской и израильской разведок. Последняя подтвердила информацию, что Россия использовала около 400 иранских дронов, атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.