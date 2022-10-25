Утренняя катастрофа в Баку. Что произошло? наши подробности, видео+фото
В результате аварии на 1400-миллиметровом магистральном водопроводе по улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку все объекты, расположенные в этом квартале, были затоплены. Под водой оказались также несколько автомобилей.
Haqqin.az подготовил репортаж с места события.
Технические средства МЧС, ОАО «Азерсу» и исполнительной власти Баку были брошены на аварийные работы по отводу воды с территории. В результате инцидента пострадали несколько магазинов, салоны красоты, а также расположенный под многоэтажным домом медицинский Центр.
Один из пострадавших предпринимателей, владелец фитнес-центра Махмуд Алекперов, рассказал haqqin.az, что все оборудование его центра оказалось под водой.
«Утром я был в зале один. Услышал какие-то странные звуки и вышел. А потом, в течение нескольких минут, мой объект затопило водой», - рассказал предприниматель.
По его словам, одна только беговая дорожка из его фитнесс-центра стоит 10 тысяч манатов, а цена всего оборудования превышает 200 тысяч манатов. Что же касается общего ущерба, нанесенного объекту, то он пока не установлен.
Другой предприниматель, Мустафа Мирзоев, рассказал, что пострадали два его объекта – магазин одежды и SPA-центр.
«Вся одежда, которая была в магазине, в воде, - говорит Мирзоев. – Но меня больше всего беспокоит оборудование в SPA-центре».
«Пока вода выкачивается насосами, нас на территорию не пускают, - сказала женщина-предприниматель, не пожелавшая назвать свое имя. – Так как работы идут уже несколько часов, вероятно, вся техника находится под водой. Не знаю, какой ущерб мне нанесен».
Предприниматели рассказали, что их техническое оборудование, в отличие от самих объектов, не застраховано. Поэтому они не знают, возместят ли страховые компании их потери.
Продавцы близлежащего магазина «Жасмин» заявили, что школьные принадлежности, особенно книги и тетради, оказались под водой и пришли в полную негодность. Почти весь товар в магазине поврежден.
Люди, проживающие поблизости, рассказали, что ремонтные работы в этом районе проводились неоднократно. В последний раз – около месяца назад.
«Только на этом участке ремонт проводился несколько раз, - рассказал один из жителей. – Приезжают, вскрывают асфальт, копают, работают день-два и уезжают. Вчера вечером тут провалился асфальт. Сейчас мы никому не можем доказать, что этот участок уже много раз раскапывался, а труба – ремонтировалась».
Пресс-секретарь ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы сообщил haqqin.az, что водопровод в этом районе был проложен в 2009-2011 годах.
«Он находился в рабочем состоянии, - подчеркнул пресс-секретарь. – На данный момент неясно, что стало причиной аварии, но будет проведено расследование».