Вопросы военно-технического сотрудничества обсудили Баку и Исламабад

В рамках проходящей в Турции оборонной и аэрокосмической выставки Saha Expo-2022 министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с министром оборонного производства Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исраром Тарином.

В пресс-службе Миноборонпрома Азербайджана рассказали, что в ходе встречи министры двух стран, которые к тому же являются сопредседателями межправительственной комиссии Азербайджан - Пакистан, заявили, что будут прилагать все усилия для наращивания сотрудничества в различных сферах экономики.

Министры обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, обменялись мнениями по другим важным вопросам.

Отметим, что выставка оборонной, аэрокосмической и космической промышленности Saha Expo-2022 в Стамбуле организована крупнейшим в Европе промышленным кластером Saha Istanbul. В этом году свою продукцию на выставке представляют 750 турецких и 250 иностранных компаний из 57 стран.