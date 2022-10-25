Госдепартамент США: Россия не готовится к ядерной атаке
У Соединенных Штатов нет данных, которые могли бы указывать на возможную подготовку России к применению ядерного оружия. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, пишут зарубежные СМИ.
"У нас нет никаких причин изменять готовность наших ядерных сил, также нет никаких указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказал он.
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