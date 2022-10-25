Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:49

Еще в понедельник эта новость была одной из главных, которая появилась на первых полосах американских газет. Речь шла о письме президенту Джо Байдену 30 членов палаты представителей, представляющих весь цвет либеральной части Конгресса, которая называет своих адептов «прогрессистами». Среди них были такие известные представители крайне левого крыла Демократической партии как Александрия Окасио-Кортес, Джеми Раскин и другие.

Авторы письма призвали президента к поиску дипломатического решения конфликта в Украине, смягчению санкций против России и началу переговоров с Москвой. Любопытно, что в тот же день, когда было обнародовано это письмо, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступала на международной конференции по Украине, на которой поклялась, что США не прекратят помощь Киеву, даже если республиканцы «возьмут» на ноябрьских выборах палату представителей. Байдену пишут многочисленные слуги народа по поводу и без повода. Но именно это послание законодателей, тем более из правящей партии, вызвало не просто несогласие президента и его команды, а настоящий гнев. Мало того, что накануне лидер республиканского меньшинства в палате, который после выборов, очевидно, станет ее спикером, Кевин Маккарти объявил, что в следующем году контролируемый республиканцами Конгресс может лишить помощи Украину. И вот теперь – неожиданный удар в спину администрации со стороны демократов, что в той или иной степени может нанести серьезный ущерб всей внешнеполитической линии Байдена в отношении Украины. Но это было, как мы пишем, в понедельник. А на следующий день «прогрессисты» отозвали свое письмо, и это также стало одной из главных новостей в стране.

Выяснилось, что письмо было подписано конгрессменами еще во второй половине июня, но было отправлено в Белый дом только теперь. Цирк, одним словом. Конгрессмены оправдываются, но выглядит это жалко. Марк Покан говорит, что он и его коллеги не намеревались критиковать Байдена, а лишь предлагали, помимо предоставления военной помощи, искать пути к прекращению огня и переговорам. А конгрессвумен Сэра Джакобс дала в ответ на слова Покана значительно более убедительное объяснение. «Я подписала письмо в июне, - говорит она, - однако с тех пор многое изменилось и сейчас я бы ни в коем случае не поставила бы свою подпись». Да, уж, изменилось действительно очень многое, изменилось кардинально. Стратегическая инициатива на поле боя однозначно перешла к Украине и, как убеждены американские военные аналитики, нет признаков, что ею когда-либо вновь овладеет Россия.

К тому же президент Владимир Зеленский неоднократно давал понять в последнее время, что после так называемого «присоединения» четырех украинских районов к России никакие переговоры с Путиным уже невозможны. Об этом говорит и президент Байден: «Путин не высказывает никакого желания участвовать в справедливых переговорах». Лидер «Прогрессивного дела» Прамила Джаяпал взяла всю ответственность за неудачное послание на себя. «Его содержание создает ложное впечатление, что демократы, которые твердо поддерживают Украину и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, солидарны с республиканцами, что хотят закупорить поддержку президенту Зеленскому и украинским войскам». Знаменательное признание. В самом деле, авторы запоздавшего послания, какими интересами они бы не руководствовались, льют воду на мельницу Маккарти и его сторонников. А подавляющее большинство демократов, как в палате представителей, так и в сенате стоят на абсолютно противоположных позициях.