Фархад Мамедов, автор haqqin.az 23:11

Война в Украине привела к серьезному ослаблению военного потенциала России, которая еще несколько месяцев назад претендовала на гегемонию в пространстве Евразии, а также серьезно ослабила позиции РФ на постсоветском пространстве. Сейчас уже никто не хочет становиться под «зонтик безопасности» России, поскольку доверие к нему в значительной степени утрачено. Таким образом, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую Россия когда-то рассматривала в качестве альтернативы Североатлантическому альянсу НАТО, на поверку оказалась несостоятельной, а все попытки Кремля сформировать из государств бывшего СССР новый военно-политический союз – тщетными. В августе этого года, в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в Ташкенте на заседании секретарей Советов безопасности стран-членов ШОС, сделал ряд сенсационных заявлений. В частности, он сообщил, что Россия намерена реформировать Шанхайскую организацию, пообещав «превращение этой организации в новый военно-политический союз против Запада».

Однако на состоявшемся в середине сентября в Самарканде саммите ШОС о российских реформах не было сказано ни слова. Из чего стало ясно, что такие азиатские гиганты, как Китай и Индия, а также республики Центральной Азии не намерены объединяться с Россией против Запада. Даже несмотря на все попытки Путина убедить членов этой организации, что коллективный Запад представляет для стран ШОС реальную угрозу. После того, как выяснилось, что Россия не в состоянии превратить ШОС в центр военно-политической силы против нового Запада, стало очевидным, что сама идея ОДКБ – военно-политического союза, в который входят некоторые бывшие советские республики, стремительно теряет свою актуальность. В статье аналитика Александра Гейла, специализирующегося на вопросах безопасности и международных отношений, которая была опубликована на прошлой неделе в престижном американском издании «The National Interest», говорится о позиции Путина, считающего, что статус великой державы России зависит от ее способности доминировать как региональный гегемон над бывшими республиками СССР в регионе Евразии. «Главный козырь России, как полагают в Москве – это ее роль гаранта безопасности, - пишет Гейл. – ОДКБ поддерживала её раньше, позволяя Москве сохранять влияние в регионе, предоставляя государствам- членам ОДКБ «гарантии против различных угроз». Более того, Москва стремилась к тому, чтобы альянс действовал, как аналог НАТО под руководством России. Однако в настоящее время эта организация сталкивается с проблемами, которые грозят сделать ее полностью неэффективной. В то время, как российское вторжение в Украину укрепило сплоченность НАТО, оно, одновременно, оказало прямо противоположное, дестабилизирующее влияние на ОДКБ».

В статье отмечается, что внутри ОДКБ хватает и других проблем. Например, Армения считает ОДКБ бездействующей и неактуальной организацией, и отныне не возлагают на нее никаких надежд с точки зрения безопасности. Два других члена организации, Таджикистан и Кыргызстан, периодически вступают из-за пограничных споров в ожесточенные столкновения друг с другом, тогда как структура ОДКБ остается к ним абсолютно равнодушной. «Геостратегически Москва предпочитает, чтобы бывшие советские государства на ее периферии признали Россию региональным гегемоном, - утверждает американский аналитик. – Но, за исключением Беларуси, членов ОДКБ явно не устраивает роль уступчивых, «буферных» государств, отведенная им Кремлем. О чем свидетельствует отсутствие с их стороны поддержки России по Украине». В статье также отмечается, что во время майского саммита ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко, являющийся ближайшим союзником Путина, призвал альянс выступить в качестве восточного противовеса НАТО «единым фронтом».

«Это мнение, безусловно, отражает желание Путина создать собственную структуру «евразийского НАТО» или возродить альянс типа «Варшавского договора», - пишет Александр Гейл. – Тем не менее, несмотря на разную степень зависимости от социально-политических и экономических связей с Россией, в вопросе Украины члены ОДКБ сумели достаточно четко дистанцироваться от Москвы. Так, ни один член ОДКБ не признал аннексированные Россией самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Даже Беларусь формально не признала ЛНР и ДНР, ограничившись коммюнике с поддержкой решения России». Автор отмечает, что члены ОДКБ отказываются поддерживать вторжение России в Украину, главным образом, из-за опасений утратить собственный суверенитет, поскольку нет никаких гарантий, что, в случае победы в Украине, Россия не предпримет попытку вторгнуться, к примеру, в сопредельный Казахстан. Другими словами, поддержка интервенции России в Украину противоречила бы интересам безопасности ее союзников по ОДКБ. «Путин и Лукашенко могут быть заинтересованы в ориентации альянса на противовес НАТО, но другие государства-члены ОДКБ явно к этому не стремятся, - подчеркивает эксперт. – Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан не разделяют геостратегических интересов России в отношении Восточной Европы и, таким образом, мало что выиграют, поддерживая военные действия России».