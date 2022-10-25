Кому нужен «дырявый зонтик» ОДКБ? наш обзор
Война в Украине привела к серьезному ослаблению военного потенциала России, которая еще несколько месяцев назад претендовала на гегемонию в пространстве Евразии, а также серьезно ослабила позиции РФ на постсоветском пространстве. Сейчас уже никто не хочет становиться под «зонтик безопасности» России, поскольку доверие к нему в значительной степени утрачено. Таким образом, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую Россия когда-то рассматривала в качестве альтернативы Североатлантическому альянсу НАТО, на поверку оказалась несостоятельной, а все попытки Кремля сформировать из государств бывшего СССР новый военно-политический союз – тщетными.
В августе этого года, в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в Ташкенте на заседании секретарей Советов безопасности стран-членов ШОС, сделал ряд сенсационных заявлений. В частности, он сообщил, что Россия намерена реформировать Шанхайскую организацию, пообещав «превращение этой организации в новый военно-политический союз против Запада».
Однако на состоявшемся в середине сентября в Самарканде саммите ШОС о российских реформах не было сказано ни слова. Из чего стало ясно, что такие азиатские гиганты, как Китай и Индия, а также республики Центральной Азии не намерены объединяться с Россией против Запада. Даже несмотря на все попытки Путина убедить членов этой организации, что коллективный Запад представляет для стран ШОС реальную угрозу.
После того, как выяснилось, что Россия не в состоянии превратить ШОС в центр военно-политической силы против нового Запада, стало очевидным, что сама идея ОДКБ – военно-политического союза, в который входят некоторые бывшие советские республики, стремительно теряет свою актуальность.
В статье аналитика Александра Гейла, специализирующегося на вопросах безопасности и международных отношений, которая была опубликована на прошлой неделе в престижном американском издании «The National Interest», говорится о позиции Путина, считающего, что статус великой державы России зависит от ее способности доминировать как региональный гегемон над бывшими республиками СССР в регионе Евразии.
«Главный козырь России, как полагают в Москве – это ее роль гаранта безопасности, - пишет Гейл. – ОДКБ поддерживала её раньше, позволяя Москве сохранять влияние в регионе, предоставляя государствам- членам ОДКБ «гарантии против различных угроз». Более того, Москва стремилась к тому, чтобы альянс действовал, как аналог НАТО под руководством России. Однако в настоящее время эта организация сталкивается с проблемами, которые грозят сделать ее полностью неэффективной. В то время, как российское вторжение в Украину укрепило сплоченность НАТО, оно, одновременно, оказало прямо противоположное, дестабилизирующее влияние на ОДКБ».
В статье отмечается, что внутри ОДКБ хватает и других проблем. Например, Армения считает ОДКБ бездействующей и неактуальной организацией, и отныне не возлагают на нее никаких надежд с точки зрения безопасности. Два других члена организации, Таджикистан и Кыргызстан, периодически вступают из-за пограничных споров в ожесточенные столкновения друг с другом, тогда как структура ОДКБ остается к ним абсолютно равнодушной.
«Геостратегически Москва предпочитает, чтобы бывшие советские государства на ее периферии признали Россию региональным гегемоном, - утверждает американский аналитик. – Но, за исключением Беларуси, членов ОДКБ явно не устраивает роль уступчивых, «буферных» государств, отведенная им Кремлем. О чем свидетельствует отсутствие с их стороны поддержки России по Украине».
В статье также отмечается, что во время майского саммита ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко, являющийся ближайшим союзником Путина, призвал альянс выступить в качестве восточного противовеса НАТО «единым фронтом».
«Это мнение, безусловно, отражает желание Путина создать собственную структуру «евразийского НАТО» или возродить альянс типа «Варшавского договора», - пишет Александр Гейл. – Тем не менее, несмотря на разную степень зависимости от социально-политических и экономических связей с Россией, в вопросе Украины члены ОДКБ сумели достаточно четко дистанцироваться от Москвы. Так, ни один член ОДКБ не признал аннексированные Россией самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Даже Беларусь формально не признала ЛНР и ДНР, ограничившись коммюнике с поддержкой решения России».
Автор отмечает, что члены ОДКБ отказываются поддерживать вторжение России в Украину, главным образом, из-за опасений утратить собственный суверенитет, поскольку нет никаких гарантий, что, в случае победы в Украине, Россия не предпримет попытку вторгнуться, к примеру, в сопредельный Казахстан. Другими словами, поддержка интервенции России в Украину противоречила бы интересам безопасности ее союзников по ОДКБ.
«Путин и Лукашенко могут быть заинтересованы в ориентации альянса на противовес НАТО, но другие государства-члены ОДКБ явно к этому не стремятся, - подчеркивает эксперт. – Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан не разделяют геостратегических интересов России в отношении Восточной Европы и, таким образом, мало что выиграют, поддерживая военные действия России».
Автор напоминает, что на данный момент есть только один пример решительных действий ОДКБ, когда её вооруженный контингент был брошен в Казахстан в начале нынешнего года для подавления волны народных протестов. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью в противостоянии протестующим и бунтовщикам, которых он назвал «бандитами и террористами».
«После этой операции Путин заявил, что ОДКБ успешно предотвратила дестабилизацию Казахстана в результате организованной вылазки террористов, поддерживаемых из-за рубежа, - пишет Гейл. – Несмотря на присущую этой структуре инертность, ОДКБ, похоже, адекватно функционирует в качестве многостороннего механизма защиты от внутренних государственных переворотов, который Москва может использовать для предотвращения свержения дружественных ей иностранных правительств».
Тем не менее, автор убежден, что в целом ОДКБ страдает от отсутствия четкой цели. Главный недостаток Организации Договора о коллективной безопасности заключается в том, что стратегические интересы его членов слишком расходятся, чтобы все они могли действовать в едином ключе.
«Тем не менее, даже несмотря на усугубляющиеся проблемы ОДКБ, этот альянс вряд ли распадется, - считает Александр Гейл. – Даже несмотря на военные неудачи в Украине, позиция России в качестве гаранта безопасности по-прежнему высоко ценится другими членами ОДКБ. Вмешательство войск ОДКБ в казахстанские события продемонстрировало скрытый потенциал подавления внутренней оппозиции, который, несомненно, оценили авторитарно настроенные лидеры альянса. Однако существует вероятность того, что ОДКБ в итоге станет слишком раздробленной структурой, чтобы реализовать интересы, лежащие за пределами границ входящих в неё государств. Таким образом, к большому разочарованию Москвы, перспективы ОДКБ в качестве противовеса НАТО ничтожно малы».