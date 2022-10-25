Российские хакеры взломали сайт Кнессета

В ночь с 23 на 24 октября группе российских хакеров, связанных со спецслужбами, удалось взломать сайт израильского парламента (Кнессета). В Израиле обеспокоились, что подобное может произойти и в день парламентских выборов 1 ноября, сообщает новостная служба израильского 12 телеканала.

Согласно сообщению, специалисты по компьютерной безопасности Кнессета быстро обнаружили DDoS-атаку (волна одновременно подаваемых со множества компьютеров запросов, что парализует систему) и за считанные минуты смогли устранить проблему. Но в течение некоторого времени сайт был недоступен, депутаты не могли пользоваться электронной почтой.

«Детали» пишут, что хакерская группа Killnet, связанная с российскими спецслужбами, взяла на себя ответственность за случившееся. Хакеры опубликовали в своем Telegram-канале послание, в котором обвинили Израиль в помощи Украине.