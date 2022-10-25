Мобилизованные угрожают главе Шаховского района Замиру Гаджиеву

Группа мобилизованных российских граждан из Шаховского района Московской области, отправленных в Украину, распространила видео с передовой, в котором военнослужащие сообщают, что им так и не выдали обещанного оружия, а потому они намерены вернуться домой, чтобы «выяснить отношения» с главой Шаховского района Замиром Гаджиевым.

Видео, насыщенное ненормативной лексикой, распространено в Telegram-каналах. Мобилизованные говорят, что их, вопреки обещаниям главы района, отправили в Украину без всякого снаряжения и боевой техники.

«Где танки, где БТРы? - на повышенных тонах спрашивают на видеозаписи мобилизованные солдаты. – Мы здесь одни, мы даже не знаем, где находимся, у нас кончаются боеприпасы, с*а! Давай, приноси, г*н! Или мы придем за тобой! Ты понимаешь?! Нас привезли и бросили в какую-то пустыню, мы не знаем, где находимся! У нас нет даже лопат!..»

Отметим, что Гаджиев Замир Агарзаевич родился в Шаховском районе в 1968 году, 24 октября нынешнего года был избран председателем Шаховского муниципального образования. До избрания являлся главой Шаховского городского административного округа.