Премьер Италии назвала «единственный шанс» для мира в Украине

Единственный способ достичь мира между Россией и Украиной – это помочь Киеву защитить себя военными средствами, убеждена премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом сообщает Reuters.

«Мира можно достичь, поддержав Украину… это единственный шанс, который у нас есть для двух сторон, чтобы вести переговоры», - заявила Мелони, добавив, что, хотя поставки Италии оружия для Украины не имеют решающего значения для исхода войны, они жизненно важны для Италии, чтобы сохранить свой международный авторитет.