Еще одно ЧП в Иране: взрыв на заводе, есть погибшие

На кислородном заводе в иранском городе Ахваз (провинция Хузестан) в результате взрыва погибли 4 человека, один ранен, заявил глава пожарной службы и служб безопасности муниципалитета города Ибрагим Канбари.

По словам Канбари, причина взрыва пока не известна, расследование причин аварии начнется завтра. Он добавил, что в результате взрыва повреждена часть завода.

Отметим, что в среду вооруженные лица проникли в мечеть мавзолея Шах-Черах города Шираз на юге Ирана и открыли огонь из автоматического оружия. Сообщалось о десятках погибших и раненых.