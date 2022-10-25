Блинкен: США предупредили Россию

США предупредили президента РФ Владимира Путина о последствиях, с которыми столкнется его страна в случае ядерного удара по Украине, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Bloomberg.

"Мы очень четко и прямо сообщили об этом россиянам, в том числе президенту Путину", - заявил Блинкен, отметив, что истерия с "украинской грязной бомбой" стала очередным российским фейком.

Блинкен также заявил о дальнейшей поддержке Украины со стороны США. Он добавил, что для Вашингтона важно оставаться на ее стороне.