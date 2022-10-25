Военная помощь Украине от Германии и Австралии

Правительство Германии сообщает о передаче украинской армии пяти систем залпового огня MARS II, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и двух беспилотных катеров, сообщает BBC.

В списке немецкого правительства на отправку в Украину еще три системы IRIS-T (поставлена пока одна).

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях сообщил, что Австралия предоставит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster. По словам Кулебы: "эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию".

Первую партию из 20 БТР Bushmaster Украина получила еще в апреле. В мае и июле Австралия направила Украине еще по 20 БТР.