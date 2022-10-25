МИД осуждает и соболезнует Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило террористическую атаку на мечеть в Иране, говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Twitter.

"Мы сожалеем о террористическом акте, который произошел в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все его формы и проявления", - говорится в публикации МИД.