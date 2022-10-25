Вопрос поставок иранского оружия России обсудили Байден и президент Израиля
Президент США Джо Байден в среду, 26 октября, провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Reuters сообщает, что главная тема переговоров была Иран, собеседники обсудили ядерную программу Тегерана и возможные поставки иранского оружия в Россию, передает Reuters.
Во вторник президент Израиля начал двухдневный визит в Вашингтон. Он встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, госсекретарем Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и другими представителями американского руководства.