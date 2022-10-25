Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в начале октября посетил Украину. Об этом 26 октября сообщил CNN со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Бернс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

CNN подчеркнул, что поездка Бернса состоялась на фоне разговоров о возможном использовании Россией ядерного оружия в войне против Украины, что вызывает озабоченность Вашингтона.