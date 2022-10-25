В Офисе Зеленского рассказали о «неприятной обстановке» в Херсоне

Обстановка на фронте «приятно меняется» для ВС Украины на Сватовском направлении, но «неприятно» - на Херсонском направлении, куда россияне перебросили около шести батальонно-тактических групп (БТГ), сообщил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, которого цитируют украинские СМИ, на Херсонском направлении уже не менее 30 российских БТГ, которые готовят контрнаступление. Но по ним работает украинская артиллерия.

Арестович также рассказал, что российское командование сняло часть войск с Запорожского направления и перебросило на Херсонское. По его словам, ВСУ не хватает вооружения и военной техники, чтобы решить проблему усиления армии РФ на этом направлении.